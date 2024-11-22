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Fenomen Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş'a yasa dışı bahse teşvik davası

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#Aleyna Göreci#Aleksandr Menshıkov#Muhammed Sümertaş
Fenomen Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaşa yasa dışı bahse teşvik davası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2024 14:36

İstanbul'da, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, tutuklu 3 sosyal medya fenomeni hakkında birer yıldan üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların başsavcılık tarafından onaylanan ve İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameler kapsamında yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin tutuklu sosyal medya fenomenleri Aleyna Göreci, Aleksandr Menshıkov ve Muhammed Sümertaş hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılığın şüphelilere yönelik ayrı ayrı hazırladığı iddianamelerde, "kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan birer yıldan üçer yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları talep edildi.

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#Aleyna Göreci#Aleksandr Menshıkov#Muhammed Sümertaş

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