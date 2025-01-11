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Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti

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#Fenomen 1 Milyon Mehmet#Mehmet Bucak#1 Milyon Mehmet Kalp Krizi
Fenomen 1 Milyon Mehmet hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 21:03

Mersin'de '1 milyon Mehmet' olarak bilinen ve fenomen olan 56 yaşındaki zihinsel engelli Mehmet Bucak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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'1 milyon Mehmet' tanınan ve binlerce takipçisi bulunan 3 çocuk babası 56 yaşındaki Mehmet Bucak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bucak'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Bucak'ın vefatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Canımız, ciğerimiz, gözbebeğimiz, Mehmet abimizi kaybettik. Allah mekanını cennet eylesin. Başımız sağolsun" denildi.

5 yıl önce sokak sokak dolaşıp '1 milyonun var mı?' diyen ve '1 milyon Mehmet' olarak anılan Mehmet Bucak'la dalga geçilmesinden rahatsız olan hayırsever bir mağaza sahibinin açtığı ’YouTube’ hesabıyla Bucak fenomen olmuş ve binlerce takipçi toplamıştı.

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#Fenomen 1 Milyon Mehmet#Mehmet Bucak#1 Milyon Mehmet Kalp Krizi

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