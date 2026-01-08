Fenerbahçe tribün liderine saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Devamı

Olay, 30 Aralık saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta aracında bulunan Gümüştekin, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. Otomobilde yaralanan İbrahim Gümüştekin, yanında bulunan kişi tarafından hastaneye götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Gümüştekin tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada çevrede 30 adet boş kovan bulunduğu öğrenildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

SALDIRI KAMERADA

Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin ve Tayfun Yararlı'ya gerçekleştirilen saldırı güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, beyaz otomobilden inen şüphelinin silahla ateş ederek kaçtığı anlar yer aldı.

İNTİKAM İÇİN YAPILDI

Öte yandan, Halil Ay Haliç Köprüsü'nde 14 Ocak 2023 günü kendisine düzenlenen silahlı saldırıdan kurtulmasının ardından Fransa’ya firar etti. Bunun üzerine Daltonlar Suç Örgütü tarafından Fransa’da yaşadığı evde silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldü. Olay sebebiyle Halil Ay’a pusu kurduğu öne sürülen İbrahim Gümüştekin'in saldırganlara bilgi verdiği iddia edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık tutuklamaya sevk yazısında tetikçiler ve şoförün haricinde saldırı öncesi ve sonrasında kendi aracıyla eskortluk yapan Serkan P., saldırganları saklanacakları eve götüren Hacı Tolgahan M. ve şüphelilere yer temin eden Kenan T., ve Şeyhmus D.’nin de “kasten öldürme” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlarından tutuklanması talep edildi. Şüpheliler İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’nde verdikleri ifadede öldürmek amacıyla hareket etmediklerini Abdurrahman Ay isminde birini de tanımadığını belirtti. Mahkeme ise tüm şüphelilerin savcılığın talebi doğrultusunda tutuklanmasına karar verdi.