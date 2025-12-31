Fenerbahçe tribün liderine kurşun yağdırdılar

Haberin Devamı

Gümüştekin, vücuduna isabet eden 5 kurşun ile ağır yaralandı.

İhbarla gelen polisin yaptığı incelemede, Gümüştekin’in otomobiline 19 kurşunun isabet ettiği ve olay yerinde otomatik tüfek ile tabancaya ait 30 adet boş kovan olduğu tespit edildi. Gümüştekin’in hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GEÇEN YIL DA SALDIRIYA UĞRADI

Gümüştekin geçen yıl da silahlı saldırıya uğramıştı. İddiaya göre tribün liderliğini ele geçirmek isteyen bir suç örgütünün üyeleri, 11 Ocak 2024’te Kuzguncak’taki bir otoparka, Gümüştekin’in de bulunduğu esnada uzun namlulu silahlarla ateş açmıştı. Saldırıda otoparkta bulunan Şükrü Can Köseoğlu hayatını kaybetmişti. Olay sonrasında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3’ü tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.