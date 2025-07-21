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Fenerbahçe stadı önünde güvenlik görevlisini sürüklemişti! İstenen ceza belli oldu

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#KADIKÖY#İSTANBUL#POLİS
Fenerbahçe stadı önünde güvenlik görevlisini sürüklemişti İstenen ceza belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 14:00

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Fenerbahçe stadı önünde el hareketi yapan ve kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisini ise aracıyla sürükleyen şüpheli Okan O. hakkında 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

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Olay, 21 Nisan'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi önünde meydana geldi. Fenerbahçe - Kayserispor müsabakasının ardından öğlen saatlerinde stadyumun önünden geçen şüpheli Okan O. (49) stadyum önünde araçtan inerek el stada doğru el hareketi yaparak bu anları telefonu ile kayda aldı. Şüpheli Okan O. kendisini durdurmak isteyen özel güvenlik görevlisi Abdülkadir G.‘yi yaklaşık aracıyla sürükledi. Olayın ardından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlikteki ifadesinin ardından Okan O. hakkında "Sporda Şiddet Yasası" gereğince hakaret olarak nitelendirilen eylemi nedeniyle 1 yıl boyunca takımının spor müsabakalarında emniyette imza atmak suretiyle seyirden men ve konuttan ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Fenerbahçe stadı önünde güvenlik görevlisini sürüklemişti İstenen ceza belli oldu

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Şüpheli Okan O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, araçta bulunan şüpheli dışındaki 2 kişinin tespit edilerek olaydan sonra yakalandığı ve şüphelinin kimlik bilgilerini paylaşmayan şahıslar hakkında yalan tanıklıktan soruşturma başlatıldığı da ifade edildi. Şüpheli Okan O. hakkında "kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapsi istendi.

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#KADIKÖY#İSTANBUL#POLİS

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