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Fenerbahçe-Roma maçı öncesi karaborsa bilet soruşturması: 5 gözaltı kararı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahce-Roma#Karaborsa Bilet Soruşturması#Futbol Maçları
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2026 08:37

Fenerbahçe-Roma maçı öncesinde sanal medya üzerinden karaborsa bilet satışı ilanı veren kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya üzerinden Fenerbahçe-Roma futbol maçına ilişkin karaborsa bilet satışı ilanı veren 6 şüpheli tespit edildi.

4 ayrı şehirdeki adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin ardından 5 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

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#Fenerbahce-Roma#Karaborsa Bilet Soruşturması#Futbol Maçları

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