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Fenerbahçe maçını fırsata çevirmek istedi! Yakalandı

#İstanbul#Kadıköy#Değnekçi
Fenerbahçe maçını fırsata çevirmek istedi Yakalandı

İstanbul Kadıköy'de araçlarını park edenlerden zorla para isteyen değnekçi Volkan K. polise yakalandı. Volkan K.'nin sivil polislerden ücret istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam Fenerbahçe-Olympiakos maçının yapıldığı Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın çevresinde değnekçilere karşı çalışma yaptı. Maçı fırsata çevirmek isteyen değnekçileri takibe alan sivil ekipler, araçlara yaklaşarak park ücreti isteyen Volkan K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Volkan K.'nin sivil polislerden ücret istediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Volkan K. "Park ücretinin saati ne kadar?" diyen sivil polis memuruna, "Maç boyunca 20 lira" şeklinde cevap verdi.

POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİNE TESLİM EDİLDİ

Volkan K., 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesi'ne istinaden, "Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmekten" adli işlem yapılmak üzere Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

Fenerbahçe maçını fırsata çevirmek istedi Yakalandı

 

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#İstanbul#Kadıköy#Değnekçi