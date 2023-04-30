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Fenerbahçe maçı sonrası Kadıköy'de saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı

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#İSTANBUL#Kadıköy#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 10:05

Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmasının ardından otomobili ile Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünden ilerlerken, taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman yaşadıklarını anlattı.

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor 3-3 berabere kaldığı gece maçın bitmesinin ardından arkadaşı ile beraber Fenerbahçe Ülker Stadyumu önünde aracıyla seyrederken taraftarların saldırısına uğrayan Vedat Salman, "İş çıkışı arkadaşımla beraber sahile gittik. Bir iki saat sahilde oturduktan sonra geri döndük. Trafik olmayan bir yerden eve dönelim dedik, bu yüzden stadın önündeki yolu kullandık" dedi.

"MAÇ OLDUĞUNDAN HABERİM BİLE YOKTU"

Sahanın etrafında taraftar kalabalığı gördüğünü söyleyen Salman, "Maç olduğundan haberim bile yoktu. Ellerinde içki şişeleriyle dolaşan bir grup camımıza yaklaşıp darbe vurdu, ben de bağırarak tepki gösterdim ve sözlü tartışmaya girdik. Daha sonra arabanın camını çerçevesini indirdiler" şeklinde yaşadıklarını anlattı.

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Fenerbahçe maçı sonrası Kadıköyde saldırıya uğrayan sürücü o anları anlattı

"DUYARLI TARAFTARLAR OLMASAYDI.."

Uğradığı saldırının ardından otomobilinde 80 bin liralık zarar olduğunu belirten Salman, "Duyarlı taraftarlar etrafta olmasaydı daha neler olurdu bilmiyorum. Ağzımız yüzümüz kan içinde kaldığında önümdeki araç yolu açtı, etraftaki taraftarlar saldırganlara tepki gösterdi. Şikayetçiyim ve darp raporu da aldım, mahkeme sürecinin takipçisi olacağım" diye konuştu. (DHA)

 

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#İSTANBUL#Kadıköy#Polis

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