Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi yasa dışı bahis operasyonu: 1200 banka hesabına el konuldu

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele kapsamında, Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması öncesinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

"345 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ TESPİT EDİLDİ"

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda 345 yasa dışı bahis sitesi, 110 farklı ödeme yöntemi, 1.200 IBAN ve yasa dışı bahis bağlantılı kullanılan yaklaşık 98 bin internet sitesi tespit edildi.

98 BİN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLEMESİ

Yaklaşık 98 bin internet sitesine erişimin engellenmesi yönünde adli karar alınırken, yasa dışı bahis faaliyetlerinde ve suç gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı tespit edilen 1.048 gerçek ve tüzel kişiye ait 1.200 banka hesabına el konuldu.

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İlgililer hakkında 7258 sayılı Kanuna muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Çalışmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve görev alan kamu görevlilerine teşekkür eden Gürlek, “Sporun heyecanını yasa dışı kazanca dönüştürmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Yasa dışı bahis ağları ve suç gelirleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.