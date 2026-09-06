Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm! Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş

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Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl’de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra emekli oldu.

Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul’da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için dün Chobani Stadyumu’nda yerini aldı.

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Memleketi Mersin’in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği bildirildi.