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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm! Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Gerçek
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 16:29

23 yıl önce gazi olan Gerçek Yaşar isimli Fenerbahçe taraftarı, Chobani Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini seyrettiği sırada tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Gerçek Yaşar'ın, maçı 16 yaşındaki oğlu Gazi Yaşar ile birlikte izlediği öğrenildi.

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Jandarma Asteğmen olarak görev yaptığı Bingöl’de, 2003 yılında teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp gazi olan Gerçek Yaşar, Mersin'de Mut Orman İşletme Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra emekli oldu.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş

Fenerbahçe taraftarı olan Yaşar, gezmeye gittiği İstanbul’da, oğlu Gazi Yaşar (16) ile birlikte ilk kez canlı olarak maç seyretmek için dün Chobani Stadyumu’nda yerini aldı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş

Beşiktaş ile oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında tribünde fenalaşan Gerçek Yaşar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yaşar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş

KULÜPLERDEN TAZİYE MESAJI

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Gerçek Yaşar için taziye mesajı yayımladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş

Memleketi Mersin’in Mut ilçesine götürülen Gerçek Yaşar'ın cenazesinin, yarın öğlende toprağa verileceği bildirildi.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde kahreden ölüm Maçı izlemeye oğluyla birlikte gelmiş

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Gerçek

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