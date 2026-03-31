Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

#Sadettin Saran#Trafik Kazası#Fenerbahçe
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2026 16:08

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde bulunduğu araç Chobani Stadyumu'na giderken Ataşehir'de kaza yaptı.

Bugün öğlen saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın içinde yer aldığı araç kazaya karıştı.

DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ataşehir'de gerçekleşen kazada Başkan Saran'ın vücudunda morluklar oluşurken, şoför ise hafif yaralandı. Kazanın ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran trafik kazası geçirdi

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi X hesabından kazayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Başkanımız Sadettin Saran, bugün kulübümüze geliş esnasında bir trafik kazası geçirmiştir.

Başkanımız, araç sürücüsü ve kazaya karışan diğer araçta bulunan kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu, herhangi bir yaralanma bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Başkanımız şu anda kulübümüzde olup programına planlandığı şekilde devam etmektedir.

Kazadan etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü

#Sadettin Saran#Trafik Kazası#Fenerbahçe

