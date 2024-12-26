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Fener Rum Patrikhanesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bartholomeos'u kabulüne ilişkin açıklama

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fener Rum Patrikhanesi#Açıklama
Fener Rum Patrikhanesinden Cumhurbaşkanı Erdoğanın Bartholomeosu kabulüne ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 23:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Fener Rum Patriği Bartholomeos'un, Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda Erdoğan'dan desteğini rica ettiği bildirildi.

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Patrikhaneden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Patrik Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği ve görüşmenin yaklaşık yarım saat sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Patrik Bartholomeos'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye'deki Hristiyanların durumunu görüştüğü, Antakya Patrikliği ile aralarındaki tarihi bağlardan bahsettiği ve Suriye'deki tüm azınlıkların güvenliğinin sağlanması konusunda destek rica ettiği kaydedildi.

Bartholomeos'un, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılabilmesine yönelik çalışmaların başlatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiği vurgulanan açıklamada, işlemlerin hızlandırılması hususunda da yardım ricasında bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, görüşmede 2025'te 1700'üncü yılı kutlanacak Birinci İznik Konsili'nin de gündeme geldiği, Papa Franciscus'un da kutlamalara katılmak üzere Türkiye'ye yapacağı ziyaretin konuşulduğu bilgisine yer verildi.

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Kabulde, Patrik Bartholomeos'a, Kadıköy Rum Ortodoks Metropoliti Emmanuel Adamakis ve Rum cemaatinin önde gelen isimlerinden Laki Vingas'ın eşlik ettiği bildirildi.

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Fener Rum Patrikhanesi#Açıklama

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