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ÇANAKKALE, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 12:03,Son Güncelleme:

Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Çanakkale Valisi Aktaş’a ziyaret

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Fener Rum Patriği Bartholomeos'tan Çanakkale Valisi Aktaş’a ziyaret
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ÇANAKKALE’nin Bozcaada ilçesindeki Ayazma Manastırı'nda, geçen hafta sonu Aya Paraskevi Günü nedeniyle düzenlenen ayinini yöneten Fener Rum Patriği Bartholomeos, buradaki programının ardından Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret etti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş’ı valilik makamında ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, Vali Aktaş’a yeni görevinde başarılar diledi. Kentin tarihi, turistik, doğal güzelliklerinin ele alındığı ziyarette, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çanakkale’de bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Vali İlhami Aktaş, ziyareti için Fener Rum Patriği Bartholomeos’a teşekkür etti.

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