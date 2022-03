İstanbul Rum Patriği Bartholomeos: Dünya Rusya'nın aleyhinde... Yeni soğuk savaş dönemine giriyoruz

Haberin Devamı

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları 7’nci gününde de devam ediyor. Dün akşam Rusya tarafından Kiev’de bulunan televizyon kulesinin vurulmasının ardından sivil yerleşimin yer aldığı bölgede büyük bir yıkım meydana geldi.

İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, CNN TÜRK'ten Serdar Korucu'ya verdiği mülakatta, Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirirken, "Doğru düşünen, doğru davranan hiç kimse bu durumu, bu yeni soğuk savaş dönemini istemez"' dedi.



Patrik Bartholomeos'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞMESİ



Her şeyden önce ben canlı mülakat yapmıyorum, fakat bu çok önemli bir konu ve bütün dünyayı, insanlığı ilgilendiren bir konu olduğu için isteğinizi kabul ettim. Sayın Başkan Zelenski ile aramız çok iyi. Ekselansları patrikhanemize iki defa geldi ve beni Ukrayna'ya davet etti. Geçen Ağustos ayında Ukrayna'nın bağımsızlığının 30. yıldönümünü kutluyordu. Zelenski beni bu kutlamalara davet etmek istedi. Kabul ettim davetini, gittim. Çok güzel geçti. Devlet makamları yanı sıra kilisenin başkanı da ve yardımcıları beni ve yanımdakileri çok iyi bir şekilde ağırladılar.

Ukrayna'nın devlet başbakanı, başbakanı, dışişleri bakanı ile görüştüm. Gördüm ki kendi bağımsızlıklarından son derece memnun ve iftihar eden bir millettir. Sovyetler Briliği'nden koparak kendi bağımsız ülkelerini kurabilmek onlar için şeref, onur vesilesi ve bunu canı gönülden kutladılar geçen Ağustos'ta. Zelenki ilk vardığım akşam akşam yemeği ile ağırladı, memleketinin durumunu anlattı. Patrikhanemize karşı olan olan minnet duygularını ifade etti. Bağımsız ülkeye bağımsız bir kilise vermiş olduk.

Patrikhanemizin bu icraatı ne kadar takdir edildi. Bugünkü şartlar altında görüyoruz ki Patrikhanemiz çok erken davrandı ve çok iyi bir iş yapmış olduk. Rus kardeşlerimizi üzdük fakat bu olmalıydı. Bütün Balkan ülkelerindeki Ortodokslar bir dönem Patrikhanemize bağlı idiler. Fakat bir tarih noktası geldi ki bütün o kiliseler Patrikhanemizden bağımsızlıklarını aldılar. Ukrayna'da bunu hak etmişti.



'BÜTÜN DÜNYA RUSYA'NIN ALEYHİNDE'



Patrikhanemizin bir hakkı olan statüsünü vermek patrikhanemizin borcu ve salahiyetidir. Bunu kullandık Ukrayna meselesinde. Şimdi görüyoruz ki bazı Ukraynalı din adamları, Rus patriği sayın Kiril'in ismini ayinlerinde zikretmek istemiyorlar. Düşman ülkenin dini lideri olarak görüyorlar kendisini. Yavaş yavaş o kiliseden kopup yeni otosefal kiliseye geçiyorlar. Biz bunun için seviniyoruz da sevinmiyoruz da. Çünkü bu savaşın neticesi olarak meydana geliyor. İnsan isterdi ki Rus kilisesi, Rus devleti patrikhanemize karşı ve bana karşı bu kadar düşmanlık göstermeyip, bu normal hareketimizi kabul etsinler.

Maalesef kabul etmediler. Patrikhanemiz ve şahsen bendeniz onların hedefi olmuş olduk. Bütün dünya Rusya'nın aleyhinde. yeni bir soğuk savaş dönemine giriyoruz. Rusya ile yalnız Ukrayna değil bütün Batı dünyası, Rusya ile Batı dünyası arasındaki mesafe gittikçe büyüyor. Demek oluyor ki yeni bir soğuk savaş dönemine giriyoruz. Doğru düşünen, doğru davranan hiç kimse bu durumu, bu yeni soğuk savaş dönemini istemez. Hepimiz her zaman Patrikhanemiz de dini bir kurum olarak barıştan ve beraberlikten yana olduk, olmaya devam ediyoruz. Bugünlerde özellikle dualarımızı güçlendirdik.

'GECE GÜNDÜZ BU BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUZ'



Gece gündüz bu barış için dua ediyoruz. Belarus sınırlarında görüşmeler oluyor. Bu görüşmelerin başarıya ulaşması ve ateşkesin olmasını canı gönülden temenni ediyoruz. İnşallah bu savaş fazla uzamadan, bu barışa varır. Genç insanların ve silahsız askerlerin, onlarla beraber masum insanların hayatlarının bu kadar feci bir şekilde bitmesini istemiyoruz. İnsanlar barış ve huzur içinde yaşasın. Evlerinde, memleketlerinde yaşasın. Binlerce insan memleketlerinden, evlerinden oluyorlar şu an. İyi ki Polonya sınırı açık da Batı'ya doğru gidebiliyorlar. Çünkü Karadeniz kapandı onlara. Her taraftan zorluk var. Zelenski'nin isteği bizden barış için dualarımızı daha yoğun yapmamızı istedi.

Onlara yakın olduğumuzu bildiği için zaten beyanatlarımızla bunu ifade ettik, bunun için bana teşekkür etti. Direnmek istediklerini söyledi. Görüyoruz ki kendisi halkına çok güzel bir misal veriyor. Herkesi direnmeye davet ediyor. Teslim olmak istemiyorlar, haklılar. Özgürlüklerini niye teslim etsinler işgalciye. Çünkü Ukrayna, Rusya'nın işgali altındadır.

Savaş mı diyeceğiz, işgal mi diyeceğiz. Aynı. Çok kötü bir durum. Yabancı bir ülke, dindaş komşu. Düne kadar Sovyetler Birliği uhdesinde, çerçevesinde Ukrayna ile Rusya beraber idiler. 30 sene önce özgürlüğüne kavuştu. Fakat kardeş olmaya devam ediyorlar, dindaş olmaya devam ediyorlar. Buna rağmen Putin, onlara karşı savaş açtı. Bunu kimse kabul etmezdi. Dün gördük ki Avrupa Parlamentosu'nda sayın Zelenski ayakta alkışlandı ve bütün dünyanın sempatisini kazandı

Haksızlığa uğramış oldu kendisi ve ülkesi. Putin çok zeki ve dinamik bir lider. Buna nasıl karar verdi pek anlamak kolay değil. Kendisine haksızlık yapmış oldu Putin. Bütün dünyanın nefretini kazandı.

'İNŞALLAH SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ KISA SÜRER'

Bundan sonra ne olacak bilmiyoruz. İnşallah soğuk savaş dönemi kısa sürer. İnşallah 3. Dünya Savaşı çıkmaz. Biz dayanışmamızı, tabi silahımız yok, olmasını da istemiyoruz. Dayanışmamız manevi, moral, dua aracılığıyla.

Zelenski'nin bizden istediği bu, bunu seve seve kendilerine veriyoruz. Zelenski'nin ve ailesinin sağ salim kalmasını diliyoruz. Halkının arasından ölülerin ve yaralıların mümkün olduğu kadar az olmasını diliyoruz.

Evvelki gün buradaki İstanbul'daki Ukrayna Başkonsolosluğu'na gidip, sempatimizi, dayanışmamızı ifade ettik sayın Başkonsolos beyefendiye. Onlar da çok üzgün ve bize karşı, Patrikhanemize karşı çok müteşekkir.

Bugünlerde bu ortamın içinde Ukrayna Başbakanı lütfedip benim doğum günümü kutladı, Başkonsolosluk vasıtasıyla, bana mektup ve hediye gönderdi. Bunu çok takdir ettim. Geçen Ağustos'ta Kiev'e gittiğimde sayın başbakan çok misafirperver davrandı bana karşı, havaalanına gelip karşıladı, giderken uğurladı. Bir gün kahvaltı yaptık beraber. Şimdi de bu ortam içinde doğum günümü hatırlayıp mektup ve hediye göndermeyi çok çok takdir ettim. Durum çok kötü, üzgünüz. Olmamalıydı. Sayın Putin bunu yapmamalıydı. Kendisine ve ülkesine haksızlık yapmış oldu. Bütün dünyanın nefretini provoke etti.



Bir bölünme... Biz Patrikhane olarak 30 seneden beri en azından benim Patrik seçilmemden bu yana Ortodoks aleminin birliği için büyük uğraşmalar yaptık. Bütün Ortodoks ülkelerinin kiliselerini ziyaret ettim. Yalnız Ortodoks ülkelerini değil çok Müslüman ülke ziyaret ettim. Azerbaycan, Kazakistan, Libya, Mısır... İlahiyat fakültelerinde konuşmalar yaptım. Azerbaycan'a sayın Hatemi ile gittik, konuşmalar yaptık. Rahmetli Aliyev bizi kabul etti. Televizyonların karşısında dedi ki 'Kıymetli misafirim ile Türkçe konuşabilmek benim için büyük sevinç vesilesidir'... Allah rahmet eylesin.

"TUTUMUMUZ AÇIK"

Bütün Ortodoks liderlerini burada topladım defalarca. Bunun ilkini Patrik olarak seçimimden 6 ay sonra gerçekleştirdim. Haziran 2016'da Girit adasında büyük Pan Ortodoks konsilini yapacağız diye. Haziran ayı yaklaşırken 4 kilise (Bulgaristan, Gürcistan, Moskova) gelemeyeceğiz dediler. Kendi imzalarına riayet etmediler, saygı göstermediler. Biz geri kalan 10 müstakil kilise bu konsili gerçekleştirdik. Tarihi bir olay oldu. Kilise tarihinde çok önemli bir yeri vardır bu konsilin. Asırlardan sonra böyle bir konsil gerçekleştirildi. Kararları çok güzel bugünkü şartlar altında Ortodoks kilisesinin demek istediği ve demesi olduğu her şeyi söyledik. Tutumumuz açık. Din, örf ve adetlerimize sadık kalarak müminlerimizin bugünkü ihtiyaçlarını da göz önüne alarak kararlarımızı aldık. 4 kilise gelmedi, tarihin önünde kendilerine haksızlık yapmış oldular. Birliğimiz için Patrikhanemiz çok uğraştı. Ziyaretlerine gittim, onlar bize iadei ziyarette bulundular. 2016'ya kadar her şey çok iyi gidiyordu. Gerçi Rus kilisesi her zaman Patrikhanemize karşı menfi bir tutum izliyordu.

Şifahi olarak dostane, müspet fakat hakikatte bir kıskançlık vardı. Neden İstanbul Patrikliği birinci olsun da biz beşinci olalım?

Çünkü Ordotoks hiyerarşisinde İstanbul her zaman birinci, Moskova Kudüs'ten sonra beşinci oluyor. Buna tahammül edemiyorlar, kıskanıyorlar. Patrikhanemizin oturduğu dalı kesmeye çalışıyorlar. Bunu başaramazlar. Bizim birinciliğimiz ekümenik konsillerin ilk asırlardaki toplanan ekümenik konsillerin kararlarına dayalıdır.

Bunları 15-20 asır sonra Moskova'nın istediği için değiştirmek mümkün değil, boşuna uğraşıyorlar. Bizde bu Ukrayna otosefal statüsünü vererek onlara göstermiş olduk. 'Korkmuyoruz, doğrusunu yapmaya çalışıyoruz, birincilik bize aittir, salahiyetlerimizi koruyoruz, boşuna uğraşmasınlar' bu mesajı verdik, sonra da haklı olduğumuz meydana çıkıyor.

"SAVAŞ BİTSİN"

Müzakerelerin iyi bir sonuca varmasını samimi olarak diliyoruz. Savaş bitsin. Ve insan kanı dökülmesin. Yetim çocuklar kalmasın, dul hanımlar kalmasın. Bütün bunlara üzülüyoruz. Televizyonda masum çocukları ağlarken, aç, sütleri yok, ilaçları yok, ısınamıyorlar. Bu yaşta ufacık çocuklar göçmen olmaya mecbur oluyorlar. Bunlara üzülmemek mümkün değil.

Sayın Erdoğan, Cumhurbaşkanımız savaştan önce teklif etti arabuluculuk rolünü oynamak istedi. Her zaman bunu Türkiye yapmaya çalışıyor.

Kabul edenler kazançlı çıkacak, kabul etmeyenler keşke savaştan önce olsaydı bu müzakereler ve bu noktaya varmasaydı.