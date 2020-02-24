Fener alayı nedir? Fener alayı ne zaman?

Şivilik Konya’da Hicri takvime göre üç ayların başlangıcı olan recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gecede ve Regaip Kandili sabahı çocuklarca yapılan kandil kutlama geleneğidir. Konya’da bu güne “ilk namaz” adı da verilir. Kandil gecesi kutlama geleneği Osmanlı Devleti döneminde padişah II. Selim’den (1566-1574) itibaren sürdürülmektedir.

Kandilden bir hafta önce çocuklar, gece sokağa çıkarak bu günün geleceğini, trampetlerle, kavallarla, fenerlerle mahalle mahalle dolaşarak haber verirler. Fenerini alan çocuk sokağa çıkar, yol ortasına gerilen ipe fenerini asar, bütün dükkanlar rengârenk, irili ufaklı karpuz, davul, sünme, kuyruklu ismi verilen kağıt fenerlerle, mumlarla donatılır. Çocuklar yakılan ateşin etrafında halka olur ve fener alayına katılırlar. Bu gece belli yerlerde tiyatro, Hacivat-Karagöz, palyaço, havai fişek gösterileri, sandalye kapmaca, yoğurdun içinde herhangi bir eşya ya da yiyecek bulmaya çalışma, kaşığın

zerinde yumurta taşıma, çuvallara girip yarış yapma, çeşitli yarışmalar yapma, düzenlenen müziksel etkinliklerle de bir panayır alanına dönen gece büyükten küçüğe kadar herkesin ruhuna hitap ederek biter.

Çocukların hatırlandığı, mutlu edildiği fener alayı aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği bir gelenek olarak geçmişten günümüze varlığını sürdürmektedir.

FENER ALAYI NE ZAMAN?

Regaip Kandili, bu yıl 27 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Buna göre bir önceki gece olan 26 Ocak 2020 tarihi fener alayı etkinliğinin yapılacağı tarih olarak bilinir.