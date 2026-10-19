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Fenalaşan 3 kişiden ikisi öldü… Konserde ölümcül ‘doz’ şüphesi

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#Konser Faciası#Alkol Ve Uyuşturucu#İstanbul Kongre Merkezi
Fenalaşan 3 kişiden ikisi öldü… Konserde ölümcül ‘doz’ şüphesi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 07:00

Bir konserde fenalaşan üç kişi hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybetti. Ekipler, fenalaşma nedeninin alkol ve uyuşturucu madde kullanımı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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İstanbul Kongre Merkezi’nde dün gerçekleştirilen ‘Unreal x Jeton’ konserine katılan Furkan Aksu (29), ve Mahmud Sami Ramazanoğlu (24) ve T.M. (33) dün 03.15 sıralarında fenalaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aksu ve Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ve sağlık ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarında, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Aksu ve Ramazanoğlu’nun ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Fenalaşan 3 kişiden ikisi öldü… Konserde ölümcül ‘doz’ şüphesi

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5 BİN KİŞİ KATILDI

21.00 ile 04.00 saatleri arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaş üzerindekilerin kabul edildiği, içeride alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı belirlendi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, konser alanı boşaltıldı.

Fenalaşan 3 kişiden ikisi öldü… Konserde ölümcül ‘doz’ şüphesi

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#Konser Faciası#Alkol Ve Uyuşturucu#İstanbul Kongre Merkezi

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