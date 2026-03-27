Fen lisesinin laboratuvarında korkutan patlama: 4 öğrenci yaralandı

Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2026 16:15

İstanbul Beylikdüzü’nde fen lisesinin kimya laboratuvarında deney sırasında meydana gelen patlamada 4 öğrenci hafif yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Barış Mahallesi’nde bulunan fen lisesinin kimya laboratuvarında meydana geldi. İddiaya göre, deney sırasında gazların tepkimeye girmesi sonucu küçük çaplı patlama oldu. Patlama sırasında laboratuvarda bulunan 4 öğrenci el ve yüzlerinden hafif şekilde yaralandı.

Patlamanın ardından öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

