Fen bilimlerinde dünya birincisi

Haberin Devamı

ALMANYA merkezli özel bir eğitim organizasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası STEM Olimpiyatları, her yıl birçok farklı ülkeden katılımcıyla çevrim içi ortamda düzenleniyor. Yarışmanın 2026 yılındaki büyük final etabı ise temmuz ayında İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenecek. TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Alisa Dora Açık, STEM Olimpiyatlarının final sınavı öncesinde 15 Şubat’ta düzenlenen çevrim içi sınavda fen bilimleri alanında tüm soruları verilen süre içinde doğru yanıtlayarak dünya birincisi olmayı başardı. 153 ülkeden yaklaşık 575, 8’inci sınıf öğrencisiyle yarışan Alisa, Roma’da düzenlenecek büyük finalde Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Annesinin doktor babasının ise mühendis olduğunu ve fen bilimlerine olan ilgisinin annesi sayesinde geliştiğini söyleyen Alisa, başarısını şöyle anlattı:

Haberin Devamı

Alisa Dora

BİRİNCİ OLMAYI BEKLEMİYORDUM

“Annem doktor, bu nedenle çok erken yaşlarımdan itibaren doktor olmak istiyorum. Fen bilimleri dersine de bu yüzden hep yoğun bir ilgim vardı. Olimpiyatlar çevrim içi ortamda düzenlendi. Önce bir eleme sınavına girmiştim. Orada fen bilimleri alanında dünya beşincisi olmamın ardından final öncesi son sınava girmeye hak kazandım. Bu sınavda da 25 sorunun tamamını doğru ve hızlı yanıtladığım için dünya birincisi oldum. Sınavda 153 farklı ülkeden 575 öğrenciyle yarıştım. Olimpiyatın bazı soruları okuldaki derslerde gördüklerimize pek benzemiyordu, daha farklıydı. Ancak kendi bilgi birikimimle soruların tamamını doğru yanıtlayabildim. Olimpiyat sınavı sırasında sorulara en mantıklı cevapları verdiğimi düşünüyordum ancak yine de birinci olduğumu öğrenince şaşırdım ve çok heyecanlandım. Bu süreçte ailem bana destek oldu ve sonucu görünce çok sevindiler. Okulda da arkadaşlarım tebrik etti.

KARDİYOLOG OLMAK İSTİYORUM

8’inci sınıf öğrencisi olduğum için bu yıl LGS kapsamındaki merkezi sınava da gireceğim. O nedenle fen bilimleri dersine ayrıca önem gösteriyor ve çalışıyorum. LGS’de de derece yapmayı hedefliyorum. Üniversite için yurtdışı hedefim var. İleride kardiyolog olmayı planlıyorum. Bu alanı seçmem ise geçtiğimiz yıllarda okulumuzdaki laboratuvarda koyun kalbini incelediğimiz güne dayanıyor. Kalbi incelediğimde yapısından çok etkilendim. Bu alanda uzmanlaşmak istiyorum.”

Haberin Devamı

SÜREKLİ ‘NEDEN’ DİYE SORGULAR

Dr. Derya Yahşi, TED Ankara Koleji Özel Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni:

“Alisa’nın en önemli özelliklerinden biri soruyu hızlı anlayıp, hızlı düşünüp, hızlı cevaplandırması. Böyle olunca da başarı geliyor. Ayrıca Alisa hiçbir bilgiyi olduğu gibi kabul etmez. Sürekli ‘neden’ diye sorgular. O nedenle Alisa’nın derece almasına hiç şaşırmadım. Olimpiyattan derece almasını bekliyordum. Alisa dünya çapında birinci olan öğrencilerin yarışacağı Roma’da düzenlenecek final etabına katılıp katılmama konusunda henüz karar vermedi. LGS’nin ardından düzenlenecek bu sınava katılım için ailesiyle karar verecekler. Alisa dersi derste öğreniyor ve bilgiyi içselleştirmeden dersten çıkmıyor. Umarım Türkiye için bu başarıyla bir motivasyon kaynağı oluruz.”