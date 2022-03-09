'Feminist Gece Yürüyüşü'nde polis merkezine götürülen 30 kadın serbest

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya Kadın Platformu'nun çağrısı ile Feminist Gece Yürüyüşü'ne katılmak için bir araya gelen çeşitli siyasi parti, STK, sendika ve derneklere üye kadınlar, dün saat 19.00 sıralarında Üçkapılar önünde toplandı. Burada slogan atan yaklaşık 200 kişilik grup, daha sonra yürümek istedi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise başvuruları olmadığı gerekçesiyle yürüyüşe izin veremeyeceklerini gruba iletti. Emniyet yetkilileri ile kadınlar arasında yapılan görüşmelerin ardından platform üyeleri yürümekte ısrar edince arbede çıktı. Polis ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

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