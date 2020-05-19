Female Ne Demek? Female Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Dilimize yabancı dillerden geçmiş olan pek çok kelime vardır. O yabancı kelimelerden biri de Female kelimesidir. Female kelimesini ilk kez duyanlar anlamını merak etmektedirler. Kelimenin anlamına dair farklı kaynaklardan bilgi ediniyorlar. Female kelimesine zaman zaman rastlayabiliyoruz. Dolayısıyla kelimenin anlamını bilmek ve doğru telaffuz etmek önemlidir. Peki, female ne demek? Female kelimesinin Türkçe anlamı nedir? Sizler için bu soruların cevabını derledik.
Female kelimesinin Türkçe anlamı merak edilmektedir. Bu yüzden kelimenin anlamını farklı platformlar üzerinden soruşturmaktadırlar. Female kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir. İngilizceden Türkçeye geçmiş pek çok kelimelerden biridir.
Female Ne Demek?
Female ne demek sorusunun cevabı kadındır. Sanal ortamda veya gerçek yaşantı da bu kelimenin anlamı kadın olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda dişi kelimesi ile de aynıdır.
Female Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?
Female kelimesinin Türkçe anlamı kadındır. Türkçede her yabancı kelimenin bir kelime karşılığı bulunur. Sıklıkla kullanılan Female kelimesinin de Türkçe anlamı kadın veya bayan olarak da adlandırılmaktadır. Female aynı zamanda Türkçede dişi kelimesinin de karşılığı olarak bilinmektedir.
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