Female Ne Demek? Female Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Female kelimesinin Türkçe anlamı merak edilmektedir. Bu yüzden kelimenin anlamını farklı platformlar üzerinden soruşturmaktadırlar. Female kelimesi İngilizce kökenli bir kelimedir. İngilizceden Türkçeye geçmiş pek çok kelimelerden biridir.

Female Ne Demek?

Female ne demek sorusunun cevabı kadındır. Sanal ortamda veya gerçek yaşantı da bu kelimenin anlamı kadın olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda dişi kelimesi ile de aynıdır.

Female Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Female kelimesinin Türkçe anlamı kadındır. Türkçede her yabancı kelimenin bir kelime karşılığı bulunur. Sıklıkla kullanılan Female kelimesinin de Türkçe anlamı kadın veya bayan olarak da adlandırılmaktadır. Female aynı zamanda Türkçede dişi kelimesinin de karşılığı olarak bilinmektedir.