Felek ne demek? Felek nedir? Felek TDK kelime anlamı

Felek, kelime anlamıyla gökyüzü demektir. Ancak bazı kullanımlarda bu sözcük dünya anlamında da tercih edilir. Felek sözcüğü, insanın çevresini saran yaşam olarak da kullanılır. Bazen insanın kendi yaşamı manasını taşır.

Felek Ne Demek?

Felek sözcüğü, bazen daha geniş anlamları ifade eder. Buna göre evren, kainat ve hatta yaradılış anlamlarını içermektedir.

Felek Nedir?

Felek sözcüğü divan edebiyatında oldukça yaygın şekilde kullanılır. Bu edebiyat metinlerindeki anlamı, kelime anlamında daha farklıdır. Buna göre felek, kader anlamını taşımaktadır. Bunun sebebi, gökyüzünde insanın kaderini belirleyen yıldızlarla alakalıdır. İnsanın dünya yaşamında başına gelen kötü şeyler, gökyüzündeki yıldızlara bağlanmaktadır. Ve felek, insanın kaderi anlamındadır.

Eski edebiyatta şairler, başlarına gelen kötülüklerden dolayı feleği suçlarlar. Felek bu edebi metinlerde genellikle kötü, insanı zora düşüren bir kavramdır. Ve felekten sürekli şikayet edilir. Bu kavram edebi eserlerde baht, şans anlamıyla da kullanılır.

Felek TDK Kelime Anlamı

Felek sözcüğü TDK sözlüğünde de açıklanmaktadır. Buna göre felek, "gökyüzü, gök ve sema" anlamlarıyla ele alınmaktadır. Bu anlamların yanı sıra feleğin, askeri mızıkada kullanılan bir müzik aleti olduğuna değinilmiştir. Bu müzik aleti, zilli çalgılardan biridir. Ve birçok bandoda kullanılmaktadır.