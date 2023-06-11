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Felçli köpek Ateş’ten mucize adımlar

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#Rottweiler#Ateş#İzmir
Felçli köpek Ateş’ten mucize adımlar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2023 07:00

Böcek sokmasıyla zehirlenerek felç kalan ‘Rottweiler’ cinsi Ateş, İzmir’deki bir klinikte yapılan ‘sualtında fizik tedavi’ yöntemiyle yeniden ayağa kalktı.

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İzmir’de ve zaman zaman Ordu’da yaşayan Zehra Kiper’in barınaktan sahiplendiği 8 yaşındaki ‘Rottweiler’ cinsi köpeği Ateş, geçen yıl ekim ayında, açık arazide bir böceğin sokması sonucu zehirlenerek felç geçirdi. Bacakları ve başını hareket ettiremeyen Ateş’i, sahibi kucağında taşıyıp elleriyle beslemeye başladı. Ordu’da başvurduğu veteriner kliniklerinin, Ateş’in tedavi edilemeyeceğini, uyutulması gerektiğini söylemesi üzerine Kiper, çareyi İzmir’de aradı. İzmir’in Bornova ilçesinde bir klinikte ‘sualtı fizik tedavi’ yönteminin denendiğini öğrenen genç kadın, bankadan kredi çekerek köpeğinin tedavisini başlattı. 2.5 ay boyunca tedavi gören köpek, kısa sürede kaslarını yeniden kullanmaya başladı. Önce ilk adımlarını atan, şimdi ise koşmaya başlayan köpek, tedavisine katılan tüm ekibi gözyaşları içinde bıraktı.

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Felçli köpek Ateş’ten mucize adımlar

SUYUN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ

Ateş’i tedavi eden veteriner hekimler Deniz Bakal ve Burak Kaplan, şu bilgileri verdi: “Ateş'i havuz içerisine koyarak suyun kaldırma kuvvetinin etkisiyle hareketleri daha rahat uygulamasını sağladık. Biz de bu kadar kısa sürede beklemiyorduk. 2.5 ayda ayağa kalktı.”             

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#Rottweiler #Ateş#İzmir

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