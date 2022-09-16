Felçli 'Dost'un evi, Meclis: Özel günlerde takım giyiyor

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Kırma cinsi köpek, yaklaşık 3 yıl önce Isparta'da kürekle beline vurulması sonucu yaralandı. Arka ayakları felç olan köpeğin ilk tedavisi, Burdur'da Yeşilova Salda Canları Derneği Başkanı Mesut Çal tarafından yaptırıldı. Çal, köpeğin Ankara'da daha iyi tedavi görmesi için TBMM Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru arkadaşı Aylin Altunbaşlıer'den yardım istedi. Ankara'ya getirilen köpek, klinikte ameliyat edilirken, arka ayaklarına yürüteç takıldı.

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Aylin Altunbaşlıer, daha sonra köpeği görev yaptığı TBMM'ye götürdü. TBMM Özel Kalem Müdürlüğü'nün sahip çıktığı köpeğin bakımını, Aylin Altunbaşlıer ile Koruma Daire Başkanlığı'ndaki diğer polisler üstlendi. Altunbaşlıer, Meclis 'te Koruma Daire Başkanlığı'ndaki bomba arama köpekleri ile birlikte yaşayan ' Dost ' adını verdikleri köpekle her gün özel olarak ilgileniyor. Altunbaşlıer'in Meclis yerleşkesinde gezdirdiği 'Dost'a, milletvekilleri ve Meclis personeli de ilgi gösteriyor. Milli bayramlarda ve bazı özel günlerde gömlek ve ceket giydirilip, kravat takılarak objektife poz verdirilen 'Dost', Meclis'in maskotu haline geldi.

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Polis memuru Aylin Altunbaşlıer, 'Dost'un acıklı hikayesi olduğunu söyleyerek, "3 yıl önce Isparta’da bir kişi tarafından beline kürekle vurularak felç bırakılmış. Daha sonra başka bir vatandaşımız, Burdur’daki Yeşilova Salda Canları Derneği Başkanı Mesut Çal tarafından himayeye alınıyor. Mesut hocamız bize 'yardımcı olur musunuz?' dedi. Ameliyatını yaptırdık ancak 'Dost' yürüyemedi. Daha sonra biz fizik tedavi süresince kendimiz ilgilenmek istedik. Bize geldi köpek. Meclis’te gezerken de vekillerimiz gördüler, hikayesini de öğrenince yardımcı olmak istediler. Milletvekillerimiz sayesinde 'Dost', eski sağlığına kavuşması için İstanbul'da sakat hayvanlara fizik tedavi uygulayan bir merkeze gönderildi ancak tedaviye yanıt alınamadı. Meclis'te hayvan hakları koruma kanununun görüşüldüğü Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri durumu Meclis başkanımız Mustafa Şentop ile görüştü. Meclis başkanımız da 'Dost’un TBMM tarafından sahiplenmesine onay verdi" diye konuştu.

Aylin Altunbaaşlıer, 'Dost'un 1,5 yıldır Meclis yerleşkesinde yaşadığını belirterek, "'Dost' şimdi Meclis'teki evinde, komşusu olan 3 bomba arama köpeğimiz ile birlikte yaşamını sürdürüyor. Diğer köpekler ile birlikte dışarıda gezintiye çıkıyor. Biz onun için özel mama hazırlıyoruz ve besliyoruz. Hem tüm Meclis personeli çok seviyor, hem de Meclis'e gelen ziyaretçiler onu çok seviyor" dedi.