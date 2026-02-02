Felaketin yeni görüntüleri ortaya çıktı: Korku, panik, yıkım... Kabus anları kamerada

Haberin Devamı

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ikinci büyük sarsıntısına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saat 04.17'de Pazarcık ilçesi merkezli yaşanan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24'te merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki depremin ilçede oluşturduğu yıkım, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlçe merkezinin farklı noktalarında bulunan kameralara yansıyan görüntülerde, şiddetli sarsıntının başlamasıyla birlikte sokakta bulunan vatandaşların panik halinde sağa sola kaçıştığı, bazı kişilerin ise binalardan uzaklaşmaya çalıştığı görüldü. Deprem anında çevredeki araçların aniden durduğu, sürücülerin araçlarını terk ederek açık alanlara yöneldiği anlar da görüntülerde yer aldı.

Görüntülere, bazı binaların büyük bir gürültüyle çöktüğü, çöken yapıların çevresinde yoğun toz bulutunun oluştuğu ve yollara beton parçalarının savrulduğu yansıdı. Depremin etkisiyle çevrede bulunan iş yerlerinin camlarının kırıldığı, tabelaların sallandığı ve çevrede kısa sürede büyük bir kargaşa yaşandığı da kaydedildi.

YIKIMIN BOYUTUNU BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Sarsıntının uzun süre devam ettiği, vatandaşların depremin durmasının ardından da tedirgin şekilde açık alanlarda beklediği anların da yer aldığı görüntülerde vatandaşların cep telefonlarıyla yakınlarına ulaşmaya çalıştığı, bazılarının ise çevredeki enkazlara yöneldiği de yansıdı. Ortaya çıkan yeni görüntüler, Elbistan merkezli depremin ilçede oluşturduğu yıkımın boyutunu ve deprem anında yaşanan paniği bir kez daha gözler önüne serdi.

