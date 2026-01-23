×
Felakete yol açabilirdi: İtfaiye eri alevlerin arasına dalıp içeriden çıkardı

#İtfaiye#Yangın#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2026 10:32

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde iş yerinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri, alevlerin arasındaki tüpü dışarı çıkardı. O anlar, kask kamerasına yansıdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında içeride tüp olduğunu fark eden itfaiye eri, yoğun duman ve alevlerin arasına girerek tüpü dışarı çıkardı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. 

