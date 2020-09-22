Feeri nedir ve ne demek?

Feeri, doğaüstü olayları muhteşem dekorlar arasında gösteren. kahramanları cin, peri, dev vb. hayali varlıklar olan tiyatro eseridir. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü olarak da nitelendirilir.

Walt Disney feeri tarzını sinemeya uyarlamış , çağdaş dünyanın teknik imkanlarını kullanarak çocuklar için muhteşem görsellikleri olan sinema filmleri yapmıştır. Walt Disney yaptığı bu animasyon filmler, feerik sinema ve feerik temalı animasyon ve tema parkları , Mickey Mouse karakteri, Disneyland ve Walt Disney Resort gibi feerik mekanlar ile en çok Oscar kazanan şahsiyet olarak tarihe geçmiş 7 kez de Emmy Ödülleri'ne aday olmuştur.