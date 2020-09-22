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Haber Giriş: 22.09.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Feeri nedir ve ne demek?

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Feeri nedir ve ne demek?
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Feeri, tiyatro için kullanılan terimlerden birisidir. Tam anlamıyla kahramanları melek, cin, şeytan gibi varlıklardan meydana gelen masalların oyunlaştırılmış biçimi denilebilir. Genellikle Feeri halk efsanelerinden yararlanır.

Feeri, doğaüstü olayları muhteşem dekorlar arasında gösteren. kahramanları cin, peri, dev vb. hayali varlıklar olan tiyatro eseridir. Masalların tiyatro sahnesinde dramatize edilmesinden doğma, cinlerin perilerin de rol aldığı bir tiyatro türü olarak da nitelendirilir. 

Walt Disney  feeri tarzını sinemeya uyarlamış , çağdaş dünyanın teknik imkanlarını kullanarak çocuklar için muhteşem görsellikleri olan sinema filmleri yapmıştır.   Walt Disney yaptığı bu animasyon filmler,  feerik sinema  ve  feerik temalı animasyon ve tema parkları ,  Mickey Mouse karakteri, Disneyland ve Walt Disney Resort gibi  feerik mekanlar  ile en çok Oscar kazanan şahsiyet olarak tarihe geçmiş  7 kez de Emmy Ödülleri'ne aday olmuştur.

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