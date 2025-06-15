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Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner, milletvekillerinin parlamento binasında giysi kurallarını istismar etmelerine kesinlikle göz yummayacağını vurguladı. Sol Parti milletvekili Cansın Köktürk’ün üzerinde “Palestine” (Filistin), Yeşiller’in gençlik kolları Yeşil Gençlik Başkanı Jette Nietzard’ın polislere hakaret anlamına gelen bir söyleminin baş harfleri A.C.A.B yazılı tişört giymelerinin, Sol Partili Marcel Bauer’in Bask beresi takmasının Federal Meclis’in kurallarını istismar anlamına geldiğini ve bu yüzden de oturum salonunu terk etmelerini istediğini belirten Klöckner, geçerli kuralları uygulamakta kararlı olduğunu ilan etti. Parti ayırımı yapmadan tüm parlamenterlere eşit davrandığının altını çizen CDU’lu politikacı Klöckner, Sol Parti ile sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) mensubu bazı parlamenterlerin sosyal medya platformlarında ilgi çekebilmek için Federal Meclis’te kışkırtıcı davranışlar sergilediklerini de söyledi. Klöckner, “AfD ile Sol Parti, kendi yandaşlarını TikTok ve başka sosyal medya platformlarında etkilemek için birbiriyle yarışıyor. Ama Federal Meclis’in oturum salonu gösteriş sahnesi değildir. Buradaki tartışmalar, kurallara uygun olmayan belirli simgeler sergilemekle değil, kelimelerle dillendirilir” diyerek, herkesin bu düzenlemelere riayet etmesi gerektiğini de vurguladı. Julia Klöckner, parti programları ve kişisel görüşleri ne olursa olsun tüm milletvekillerinin halkın temsil edildiği Federal Meclis’e saygı göstermeleri gerektiğinin devaltını çizdi.