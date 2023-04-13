Fedakarlığınızı asla unutmayacağız

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Erdoğan buradaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

CANLA BAŞLA ÇALIŞTINIZ

“Ne gerekiyorsa canla başla orada çalışarak depremzede kardeşlerimle hemhal oldunuz. Birileri pek çok dedikodu ve yalanlar uydurdu. Yaralılarımızı KYK’nın yurtlarında da barındırdık, barındırıyoruz. Bu bay bay Kemal denilen zat, onun yavrucukları, ‘online sistemiyle üniversite eğitimi olmaz’ dediler. Peki, COVID’de iki yıl boyunca biz bu sistemi yapmadık mı? Şimdi bizim derdimiz COVID’den daha beter.

ÇADIRLARDA İÇME SULARI

Kimi çevrelerce ısrarla ‘devlet yoktu...’ İşte devlet burada. Ne dediler, ‘su yok’ dediler. Kullanma suyu ayrı, biz binlerce TIR içme suyu gönderdik. Çadırlara girdiğim zaman içerisinde bakıyordum blok blok içme suları. Hepsi gayet hijyen, lüks, güzel marka olan içme suları vardı. Fakat iftiranın sonu yok.

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Arama kurtarma ekiplerimiz bir kısmı burada. Yardım seferberliğinin onlar akıncıları olmuştur. Milletimizin kalbinde müstesna bir yer edindiler. Tüm arama kurtarma ekiplerine milletim adına teşekkür ediyorum. Arama kurtarma ekiplerimizin bu fedakarlıklarının asla unutulmayacağını bilmenizi istiyorum.

Depremin haberini alır almaz özelikle partimize mensup 807 belediyemizin tamamını teyakkuza geçirdik. Aynı şekilde diğer partilerde de gayretle çalışanlar olduğunu da biliyoruz. Enkaz kaldırma çalışmalarını Hatay dışındaki illerimizde bayrama kadar tamamlayacağız. Deprem konutlarımızın inşasında da hiç vakit kaybetmiyoruz.”