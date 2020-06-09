Fed toplantısı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı için geri sayım...

Küresel piyasaların geçen haftayı pozitif tamamlaması sonrası yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı takip edilecek. Kovid-19 salgınına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi ile yükseliş trendinde hareket eden borsalarda, yarın açıklanacak Fed kararları öncesi kar satışlarının da etkili olduğu görülüyor.



Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?



Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi ise Fed toplantısı ve Başkan Powell'ın demeçleri olacak.Fed'in faizi değiştirmesinin beklenmediği haftada Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin demeçleri izlenecek. FED faiz toplantısı 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.



Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:



10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri

12.00 Avro Bölgesi, ilk çeyrek GSYH

17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı

17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya satış ve stokları