Fed toplantısı ne zaman açıklanacak? Fed faiz kararı için geri sayım...
Fed faiz kararı için geri sayım devam ediyor. ABD merkez bankasının vereceği faiz kararı bu hafta belli olacak. Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi karışık bir seyir izliyor. Peki, açıklanacak sonucun global bir etkiye sahip olacağı Fed toplantısı ne zaman açıklanacak?
Küresel piyasaların geçen haftayı pozitif tamamlaması sonrası yeni haftada ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı takip edilecek. Kovid-19 salgınına ilişkin kısıtlamaların hafifletilmesi ile yükseliş trendinde hareket eden borsalarda, yarın açıklanacak Fed kararları öncesi kar satışlarının da etkili olduğu görülüyor.
Fed faiz kararı ne zaman belli olacak?
Piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi ise Fed toplantısı ve Başkan Powell'ın demeçleri olacak.Fed'in faizi değiştirmesinin beklenmediği haftada Powell'ın ekonomik görünüme ilişkin demeçleri izlenecek. FED faiz toplantısı 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri
12.00 Avro Bölgesi, ilk çeyrek GSYH
17.00 ABD, nisan ayı JOLTS açık iş sayısı
17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya satış ve stokları
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