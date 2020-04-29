ABD Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım devam ediyor. FED faiz kararı ülkemizdeki yatırımcılar tarafından da merakla takip ediliyor. Amerikan Merkez Bankası FED, nisan ayı faiz kararını kısa bir süre sonra kamuoyuyla paylaşacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?



Fed'in faiz kararı ne zaman belli olacak?

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın gelecek dönem para politikasına ilişkin yapacağı yönlendirmenin takip edileceğini, ardından yarınki ECB kararının bekleneceğini ifade etti. Piyasa beklentileri, Fed'in alınan mali politika tedbirlerinin etkilerini görmek için faizlerde değişikliğe gitmeyeceği yönünde.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın direnç, 100.000 ve 99.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, nisan ayı ekonomik güven endeksi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi

15.00 Almanya, nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, 1. çeyrek GSYH

17.00 ABD, mart ayı bekleyen konut satışları

21.00 ABD, Fed faiz kararı