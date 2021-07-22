FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler temmuz ayı FED toplantısı tarihinde

FED Toplantısı ile alınacak faiz kararı milyonları yakından ilgilendiriyor. Küresel piyasalarda tüm gözler ABD'de enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara kilitlendi. FED Toplantısı, 2021 yılında 3 kez daha gerçekleşecek. Takvime göre bu ayki FED toplantısı 27-28 Temmuz'da yapılacak.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

FED toplantısı, 27-28 Temmuz, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık'ta yapılacak.

Toplantının gelecek hafta yapılması bekleniyor.

ABD'de hazirana ait enflasyon verisinin beklentileri aşması, Fed'in varlık alımı azaltımı ve faiz artırımı süreçlerine öngörülenden daha önce başlayabileceği endişelerini artırdı.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 5,4 artarak 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fed tarafından yapılan açıklamalarda tüketici fiyatlarındaki artışın muhtemelen geçici olacağı vurgulansa da son Açık Piyasa Komitesi Toplantısı'na ilişkin tutanaklar, üyelerin de bu konudaki endişelerinin bulunduğuna işaret etmişti.

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