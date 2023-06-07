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FED faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısının ardından alınan karar altın, dolar ve kripto para gibi unsurlara yön verecek. 2023 toplantı takvimine göre FED Haziran ayında gerçekleştireceği PPK toplantısının ardından alınan faiz kararını da dünya kamuoyuna duyuracak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün? İşte 2023 FED toplantı takvimi...

FED faiz kararı ne zaman AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası FED’in faiz toplantısı, paylaşılan takvimle belli oldu.



Buna göre FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve toplantının ardından faiz kararı dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden patlaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;



13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim-1 Kasım

12-13 Aralık