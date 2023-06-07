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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 11:41

FED Haziran faiz kararı yatırımcılar tarafından merakla bekleniyor. Geçen ay ABD Merkez Bankası faizi 25 baz puan artırarak yüzde 5-5,25 aralığına yükseltmişti. Toplantı sonrası FED Başkanı Jerome Powell, faiz toplantısı sonrası yaptığı açıklamada faiz artırımlarının boyutunu verilere bağlı olarak belirleyeceklerini ifade etmişti. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman? İşte toplantı takvimi...

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FED faiz kararı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısının ardından alınan karar altın, dolar ve kripto para gibi unsurlara yön verecek. 2023 toplantı takvimine göre FED Haziran ayında gerçekleştireceği PPK toplantısının ardından alınan faiz kararını da dünya kamuoyuna duyuracak. Peki FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2023 Haziran ABD Merkez Bankası faiz kararı toplantısı hangi gün? İşte 2023 FED toplantı takvimi...

FED faiz kararı ne zaman AÇIKLANACAK?

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv Bankası FED’in faiz toplantısı, paylaşılan takvimle belli oldu.

Buna göre FED faiz kararı toplantısı 14 Haziran tarihinde yapılacak ve toplantının ardından faiz kararı dünya kamuoyu ile paylaşılacak.

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FED TOPLANTI TAKVİMİ 2023

FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden patlaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;

13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık

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