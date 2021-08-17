FED Başkanı Powell ne zaman konuşacak? İşte en son gelişmeler

Piyasalar Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ile yoğun veri gündemine odaklandı. Küresel piyasalarda dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yatırımcıların odağında ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmanın yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de ise perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri bulunuyor. İşte, en son gelişmeler...

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bugün öğretmen ve öğrencilerle geniş katılımlı düzenlenecek bir toplantıda konuşacak. Başkan Powell burada, ülkenin dört bir yanından toplantıya sanal olarak iştirak edecek katılımcıların sorularını yanıtlayacak. Geçen hafta açıklanan istihdam ve enflasyon verilerinin ardından ilk kez konuşacak olan Powell'ın açıklamalarından gelecek dönem para politikasının seyrine ilişkin ipuçları aranacak.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, haziran ayı işsizlik oranı

10.00 Türkiye, ocak-haziran yapı izin istatistikleri

12.00 Avro Bölgesi, ikinci çeyrek büyüme

14.30 Türkiye, haziran ayı Konut Fiyat Endeksi

15.30 ABD, temmuz ayı perakende satışlar

15.30 ABD, temmuz ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

20.30 Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara