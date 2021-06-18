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Gündem
Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)
Haber Giriş: 18.06.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

Feci yangın! Araç bir anda alev topuna döndü

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Bartın'da, motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Bartın- Amasra yolu Topderesi mevkisinde, Amasra’ya giden Hasan Doğan yönetimindeki 78 BF 924 plakalı otomobilin motorundan bir anda alevler yükseldi.

Feci yangın Araç bir anda alev topuna döndü

Sürücü Doğan, otomobili yol kenarına çekip, dışarı çıkarken, alevler ise kısa sürede aracı sardı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tutanak tutuldu.

 

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