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DHA
Haber Giriş: 03.07.2020 - 00:11,Son Güncelleme:

Feci taksi kazası! 1'i ağır 2 yaralı

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Feci taksi kazası! 1'i ağır 2 yaralı
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Sivas'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan ticari araç yayaya çarptıktan sonra yol kenarındaki apartman balkonunun altına girdi. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Dedebalı Mahallesi Abdulvahabi Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Y.A. yönetimindeki 58 T 0403  plakalı taksi, cadde üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımda yürüyen M.Ö.'ye çarptı, ardından yol kenarındaki bir apartmanın balkonunun altına girdi. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada M.Ö. ile sürücü Y.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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