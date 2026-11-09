×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci ölüm: TIR’ın içerisinde mahsur kalan sürücü öldü

Güncelleme Tarihi:

#Manisa#Salihli#TIR
Feci ölüm: TIR’ın içerisinde mahsur kalan sürücü öldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2026 07:00

Manisa'nın Salihli ilçesinde, bariyerlere çarptıktan sonra alev alan TIR’ın içerisinde mahsur kalan sürücü Kemal Karapınar (37) hayatını kaybetti.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kaza, 7 Ekim’de saat 03.00 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi Salihli çevre yolunda meydana geldi. Kemal Karapınar idaresindeki zeytin prinası (zeytin posası) yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti. Kaza sonrası TIR alev alırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince TIR’ın içerisinde yapılan kontrollerde, sürücü Karapınar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 3 çocuk babası Karapınar’ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, sabah saatlerinde TIR’ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Manisa#Salihli#TIR

BAKMADAN GEÇME!