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Feci ölüm! Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düştü

#Kocaeli#Çayırova#Ender Kuyu
Feci ölüm Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düştü

Kocaeli'nde bina tadilatında çalışan Ender Kuyu (38), üzerine oturduğu mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden bahçeye düştü. Hayatını kaybeden Kuyu'nun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, önceki gün Çayırova ilçesinde meydana geldi. Binanın tadilat işlerini yapan ekipte çalışan 3 çocuk babası Ender Kuyu, girişteki mermerin üzerine oturdu. Arkadaşlarıyla sohbet ederken mermerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten bahçeye düşen Kuyu, yaralandı.

Feci ölüm Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düştü

Arkadaşlarının ihbarıyla adrese gelen ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kuyu, ameliyata alındı. Doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Kuyu'nun cenazesi, dün Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Feci ölüm Oturduğu mermer kırılınca 3 metreden düştü

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DÜŞME ANI KAMERADA

Ender Kuyu'nun düştüğü an, çalıştığı binanın güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Kuyu'nun oturduğu mermerin kırılıp aşağı düşmesi ve arkadaşlarının yaşadığı panik anları yer aldı.

Oturduğu mermer kırılınca aşağı düşüp, öldüKOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki bir binada tadilat işinde çalışan Ender Kuyu(38), üzerine oturduğu mermerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yüksekten bahçeye düştü. Hastaneye kaldırılan Kuyu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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#Kocaeli#Çayırova#Ender Kuyu

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