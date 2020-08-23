Feci ölüm! Motorla kaza yapan yeğenini ziyaret etmek için Brüksel'den geldi, kazada hayatını kaybetti

Kaza, önceki gün saat 03.00 sıralarında Emirdağ ilçesinin Konya Caddesi, Meteoroloji İstasyonu mevkisinde meydana geldi. Çağatay Dolay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan Dolay, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dolay'ın 1 hafta önce motosikletle trafik kazası yapan yeğenine 'geçmiş olsun' ziyareti için yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'den geldiği öğrenildi. Çağatay Dolay düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

Öte yandan Çağatay Dolay'ın, 13 Ağustos'ta trafik kazası geçiren yeğeni için sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'Bizim daha yaşanmamış anılarımız var, sabret koçum amcan seninle beraber, bunu da atlatacaksın inşallah' yazdığı görüldü.