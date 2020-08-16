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Fatih YILMAZ/TOKAT (DHA)
Haber Giriş: 16.08.2020 - 16:49,Son Güncelleme:

Feci ölüm! Minibüsten düşen Mehmet Emin hayatını kaybetti

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Feci ölüm! Minibüsten düşen Mehmet Emin hayatını kaybetti
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Tokat'ta babasının kullandığı minibüsün kapısının açılmasıyla düşen Mehmet Emin Genç (8) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Tokat merkeze bağlı Bakışlı Köyü'nde meydana geldi. Kentte esnaflık yapan Hüseyin Genç minibüsle seyir halindeyken arka kapısının açılması sonucu oğlu Mehmet Emin Genç düştü. Aracın arka lastiğinin altında kalarak ağır yaralanan Mehmet Emin, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mehmet Emin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Mehmet Emin'in cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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