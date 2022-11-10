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Feci ölüm! El frenini çekmeyi unuttu, durdurmaya çalıştığı aracı ile otomobil arasında kaldı

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#Sivas#Caner Gülhan#El Freni
Feci ölüm El frenini çekmeyi unuttu, durdurmaya çalıştığı aracı ile otomobil arasında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 10:16

Sivas'ta el frenini çekmeyi unuttuğu hafif ticari aracının hareketlendiğini görünce durdurmaya çalışan Caner Gülhan (24), kendi aracı ile park halindeki otomobil arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Acı haberle bölgeye gelen Gülhan'ın yakınları ise gözyaşı döktü.

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Olay, saat 07.00 sıralarında Mevlana Mahallesi, Yahya Yerlikaya Caddesi'nde meydana geldi. Caner Gülhan, iddiaya göre cadde üzerinde 38 AFN 287 plakalı hafif ticari aracını park etti. El frenini çekmeyi unuttuğu aracın hareket ettiğini gören Gülhan, peşinden koşmaya başladı.

Aracın kapısını açarak el frenini çekmeye çalışan Gülhan, bu sırada park halindeki 38 AET 119 plakalı otomobil ile kendi aracı arasında sıkıştı. Sürücüyü fark edenler, sağlık ekibi çağırdı.

Feci ölüm El frenini çekmeyi unuttu, durdurmaya çalıştığı aracı ile otomobil arasında kaldı

İhbarla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberle bölgeye gelen Gülhan'ın yakınları ise gözyaşı döktü.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Gülhan'ın cansız bedeni, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Sivas#Caner Gülhan#El Freni

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