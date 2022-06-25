Feci ölüm! Dolabın fişini takarken akıma kapıldı

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Olay, Yenişehir ilçesindeki Hintli Baba Caddesi'nde meydana geldi. Bakkal işleten Ercan Akgül, sabah geldiğinde, içecek dolabının fişini prize takmak istedi. Bu sırada elektik akımına kapılan Akgül'ü görenler, hemen enerjiyi kesti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Akgül'ü ambulansla Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Akgül, kurtarılamadı.

Polis de bakkalda incelemede bulundu. 2 çocuk babası Ercan Akgül'ün cenazesi, otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınıp, Dicle ilçesinde toprağa verilecek.