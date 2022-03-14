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Feci ölüm! 3 yaşındaki Ali, minibüsün altında kaldı

#İstanbul#Esenyurt#Sebahattin Aksoy
Feci ölüm 3 yaşındaki Ali, minibüsün altında kaldı

İstanbul Esenyurt'ta annesinin emanet ettiği arkadaşının elinden kurtularak yola çıkan 3 yaşındaki çocuk, minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti. 

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Olay, saat 14.20 sıralarında meydana geldi. Annesi, 3 yaşındaki Ali G.'yi arkadaşına emanet etti. Kadının elinden kurtulan ve yola çıkan Ali G., o sırada yoldan geçen 34 UVP 19 plakalı minibüsün altında kaldı. Kaza sonrası sürücü minibüsü durdurdu. Çevredekiler minibüsün altında kalan çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ağır yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavisi için özel bir hastaneye götürdü. Ağır yaralı çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minibüs sürücüsü olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri kazanın meydana geldiği yerde çalışma yaptı. Kaza anında olay yerinde olan Sebahattin Aksoy, "Ben çocuğun sesini duydum. Gittim baktım çocuk arabanın altında sapsarı olmuş. Ambulans geldi götürdü." dedi.

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Çocuğun minibüs altında kaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

 

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#İstanbul#Esenyurt#Sebahattin Aksoy

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