Feci olayda kahreden görüntü: Doktor, yaşatmak için sedye üzerinde mücadele verdi

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Kaza, 26 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Aktiz'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin kaputuna düşen Aktiz, ağır yaralandı.

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duran kalbi, olay yerinde sağlık ekiplerince sedye üzerinde yapılan kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Aktiz, yakındaki özel hastaneye götürüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abdullah Aktiz, kurtarılamadı. Diğer yandan Sürücü Muhammed Mustafa D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.