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Feci olayda kahreden görüntü: Doktor, yaşatmak için sedye üzerinde mücadele verdi

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#Bursa#Kaza#Trafik Kazası
Feci olayda kahreden görüntü: Doktor, yaşatmak için sedye üzerinde mücadele verdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2026 11:54

Bursa'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve duran kalbi sağlık ekiplerinin sedye üzerindeki müdahalesi ile yeniden çalıştırılan Abdullah Aktiz (53), tedaviye alındığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaza, 26 Temmuz'da saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Mustafa D. yönetimindeki 16 TAM 49 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Aktiz'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrularak otomobilin kaputuna düşen Aktiz, ağır yaralandı.

Feci olayda kahreden görüntü: Doktor, yaşatmak için sedye üzerinde mücadele verdi

İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duran kalbi, olay yerinde sağlık ekiplerince sedye üzerinde yapılan kalp masajı ile yeniden çalıştırılan Aktiz, yakındaki özel hastaneye götürüldü. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Feci olayda kahreden görüntü: Doktor, yaşatmak için sedye üzerinde mücadele verdi

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Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Abdullah Aktiz, kurtarılamadı. Diğer yandan Sürücü Muhammed Mustafa D. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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#Bursa#Kaza#Trafik Kazası

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