×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci olay... Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Aydın Cinayet#Efeler Çift Cinayet#Ahmet Çakaloğlu
Feci olay... Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 21:11

Aydın'ın Efeler ilçesinde 80 yaşındaki çift, oğulları tarafından evde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu.

Haberin Devamı

Olay, Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi üzerindeki müstakil dubleks bir evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doktor olduğu öğrenilen Ahmet Çakaloğlu, bir süredir haber alamadığı anne ve babasının yaşadığı eve gitti. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Turgut (80) ve Nuran Çakaloğlu'nun (80) vücudunun çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu hayatlarını kaybettiğini belirledi. Çakaloğlu çiftinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Feci olay... Yaşlı çift evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu


GECE EVDEN KAVGA SESLERİ GELMİŞ

Haberin Devamı

Komşularının gece saatlerinde evden kavga sesleri duyduklarını iddia ettiği Çakaloğlu çiftinin kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aydın Cinayet#Efeler Çift Cinayet#Ahmet Çakaloğlu

BAKMADAN GEÇME!