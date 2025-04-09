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Feci olay! Üniversite öğrencisi köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten beton zemine düştü

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#İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü#İstanbul#Üniversite
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 11:57

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’nde bir öğrenci iddiaya göre köpeklerden kaçmak isterken 4 metre yükseklikten düştü. Beton zemine düşerek yaralanan öğrenci olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, sabah saatlerinde üniversitenin Avcılar Kampusü’nde meydana geldi. Kampüste yürüyen öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Öğrenci kaçtığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı. Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı (DHA)

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#İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü#İstanbul#Üniversite

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