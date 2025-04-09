Feci olay! Üniversite öğrencisi köpeklerden kaçarken 4 metre yükseklikten beton zemine düştü

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Olay, sabah saatlerinde üniversitenin Avcılar Kampusü’nde meydana geldi. Kampüste yürüyen öğrenci iddiaya göre köpeklerin üzerine doğru geldiğini görünce kaçmaya başladı. Öğrenci kaçtığı sırada yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. Çevredekiler öğrencinin yardımına koşarken, kampüsteki köpekler ise uzaklaştı. Yaralı öğrenciye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Öğrenci ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı (DHA)