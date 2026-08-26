Feci olay… Tomrukların altında can verdi

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Olay, Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, orman bakım çalışmaları sırasında Davut Ali Erdil (53), kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalıştı. Bu sırada kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini kaybeden Erdil, kamyonun üzerinden yere düştü. Ardından kamyondaki tomruklar da Erdil'in üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tomrukların altından çıkarılan Erdil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Erdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Erdil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.