×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Feci olay… Tomrukların altında can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Kozan'da Orman Kazası#Tomruk Kazası#Davut Ali Erdil
Feci olay… Tomrukların altında can verdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 21:37

Adana’nın Kozan ilçesinde orman bakım çalışması sırasında kamyondaki tomrukların üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

 

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Olay, Salmanlı Mahallesi Karahanlı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, orman bakım çalışmaları sırasında Davut Ali Erdil (53), kamyona yüklenen tomrukları düzeltmeye çalıştı. Bu sırada kullandığı aparatın tomruklardan çıkması sonucu dengesini kaybeden Erdil, kamyonun üzerinden yere düştü. Ardından kamyondaki tomruklar da Erdil'in üzerine devrildi.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla tomrukların altından çıkarılan Erdil, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Erdil, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Erdil'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kozan'da Orman Kazası#Tomruk Kazası#Davut Ali Erdil

BAKMADAN GEÇME!