Feci olay… Tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Valeks Kavşağı yakınında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Rsl Elsalih'e, tır çarptı. TIR şoförü aracıyla kaçarken, ağır yaralanan Elsalih, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Elsalih, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, TIR şoförünü kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.