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Feci olay… Tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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#Trafik Kazası#Manisa#Suriye
Feci olay… Tırın çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 19:54

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı Suriye uyruklu kız çocuğu Rsl Elsalih (6), hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan TIR şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaza, saat 10.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Valeks Kavşağı yakınında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Rsl Elsalih'e, tır çarptı. TIR şoförü aracıyla kaçarken, ağır yaralanan Elsalih, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Elsalih, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, TIR şoförünü kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

 

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#Trafik Kazası#Manisa#Suriye

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