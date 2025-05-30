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Feci olay! Sabah yerde ölüsü bulundu, sosyal medyadan son paylaşımı dikkat çekti

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#Zonguldak#Balkondan Düşme#Elif Atalay
Feci olay Sabah yerde ölüsü bulundu, sosyal medyadan son paylaşımı dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 30, 2025 13:30

Zonguldak'ta, gece saatlerinde evinin balkonundan düşen Elif Atalay'ın (36) cansız bedeni sabah saatlerinde komşuları tarafından bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken son paylaşımı dikkat çekti.

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Olay, gece saatlerinde Kozlu ilçesi Güney Mahallesi Likman Konutları'nda meydana geldi. İddiaya göre, Elif Atalay site içerisindeki 5'inci kattaki evinin balkonundan beton zemine düştü. Sabah saatlerinde balkona çıkan komşusu genç kadını yerde hareketsiz şekilde yatarken görerek polise ihbarda bulundular.

Feci olay Sabah yerde ölüsü bulundu, sosyal medyadan son paylaşımı dikkat çekti

OLAYLA İLGİLİ ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede genç kadının öldüğü ve bir süredir bulunduğu yerde beklediği tespit edildi. Atalay'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

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Feci olay Sabah yerde ölüsü bulundu, sosyal medyadan son paylaşımı dikkat çekti

SOSYAL MEDYADA SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ 

Öte yandan Atalay'ın sosyal medyadaki son paylaşımında bir kadın arkadaşı ile içki içtiği ve 'Eski mayıslar yükleniyor' ifadelerini kullandığı görüldü.

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#Zonguldak#Balkondan Düşme#Elif Atalay

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