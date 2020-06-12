Feci olay! Pencere kenarında oynayan çocuk 2. kattan düştü

Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 752 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. kattaki evinin penceresinde oyun oynayan Mısır uyruklu Mahmud A. dengesini kaybederek yere düştü. Komşularının durumu fark etmesi üzerine sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada çocuğun düştüğünü öğrenip aşağı inen anne ise gözyaşlarına boğuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 4 yaşındaki Mahmud A.'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Polis olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.